Beyaz Eşya Devinde Deprem: 2 Fabrikasını Birden Kapatıyor! 1.400 Kişi İşsiz Kalacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa’nın en büyük beyaz eşya üreticilerinden BSH Ev Aletleri, Almanya’daki üretim ağını daraltma kararı aldı. Bosch’un yan kuruluşu olan şirket, ülkedeki iki fabrikasını kapatacağını ve 1.400 çalışanın işine son verileceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, daralan pazar koşulları ve düşük maliyetli üreticilerle artan rekabet nedeniyle mevcut kapasitenin sürdürülemez hale geldiği vurgulandı. BSH, önümüzdeki dönemde beyaz eşya pazarında önemli bir büyüme beklenmediğini, bu yüzden üretim kapasitesini azaltma kararı aldıklarını açıkladı.

HANGİ TESİSLER KAPATILIYOR?

Avrupa’nın en büyük beyaz eşya üreticilerinden BSH Ev Aletleri, Almanya’daki üretim ağını daraltma kararı aldı.

Kapanacak tesisler arasında Brandenburg eyaletindeki Nauen fabrikası ve Baden-Württemberg eyaletindeki Bretten fabrikası yer alıyor. Nauen’de çamaşır makinesi üretimi, Bretten’de ise ocak ve davlumbaz üretimi yapılmaktaydı.

Açıklamaya göre Bretten tesisinde 980, Nauen tesisinde ise 440 çalışan işten çıkarılacak. Şirket, sürecin “erken emeklilik ve sosyal açıdan kabul edilebilir çözümlerle” yönetileceğini belirtti. Nauen’deki üretimin 2027 ortasında, Bretten’deki üretimin ise Mart 2028’de tamamen durdurulması planlanıyor.

57 BİN ÇALIŞANDAN 1.400’Ü ETKİLENECEK

BSH, Bosch, Siemens, Neff ve Gaggenau gibi markalara üretim yapıyor. Almanya’da 6 fabrikası bulunan şirketin ülkedeki toplam çalışan sayısı 16 bin civarında. Dünya genelinde ise BSH bünyesinde 57 bin kişi istihdam ediliyor. Şirket, daha önce 2023 yılında açıkladığı kemer sıkma programı kapsamında 2027’ye kadar 3.500 idari pozisyonu kapatacağını duyurmuştu. Yeni kararla birlikte bu küçülme, artık üretim sahalarına da taşınmış oldu.

Bosch’un yan kuruluşu olan şirket, daralan pazar ve artan rekabet nedeniyle 1.400 çalışanıyla yollarını ayıracak.

BOSCH GRUBU’NDA TOPLU İŞTEN ÇIKARMA DALGASI

BSH’nin ana şirketi Bosch da geçtiğimiz haftalarda benzer bir karar almıştı. 25 Eylül’de yapılan açıklamada, 2030’a kadar Almanya’daki üretim tesislerinde 13 bin kişinin işten çıkarılacağı duyurulmuştu. Bosch, yalnızca son iki yılda 11.600 çalışanını işten çıkardı, bunların 4.500’ü Almanya’da görev yapıyordu. Bosch ve BSH’nin aldığı kararlar birlikte değerlendirildiğinde, Almanya’daki toplam istihdam kaybının yaklaşık 25 bine ulaşacağı tahmin ediliyor.

ALMANYA İÇİN KRİTİK UYARI

Alman basınında yer alan yorumlarda, Bosch Grubu’nun bu kararı “Almanya’nın üretim gücü açısından alarm niteliğinde” olarak değerlendirildi. Uzmanlara göre, yüksek maliyetler ve artan küresel rekabet, ülkenin sanayi merkezi olma konumunu tehdit ediyor. Bosch’un geçmişte çalışanlarına karşı gösterdiği duyarlılıkla tanındığı hatırlatılırken, “Artık Almanya’da üretimi rekabetçi fiyatlarla sürdürmek mümkün değil” değerlendirmeleri öne çıktı. Bu durumun, Avrupa’nın sanayi kalbi olarak görülen Almanya için önemli bir uyarı sinyali olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA