ABD'den Yeni Vergi Kıskacı! Trump İlk Sinyali Verdi, Oranı Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile ticaret anlaşması yapmayan ülkelere yaptırım uygulayacaklarını belirterek, bu ülkelere uygulanacak gümrük vergilerinin yüzde 15 ila yüzde 20 arasında olacağını açıkladı.

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ABD'den Yeni Vergi Kıskacı! Trump İlk Sinyali Verdi, Oranı Açıkladı
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ticaret politikalarında radikal bir adım atmaya hazırlanıyor. Trump, ABD ile ticaret anlaşması yapmayan ülkeleri ciddi ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya bırakacaklarını belirterek, bu ülkelere uygulanacak gümrük vergilerinin yüzde 15 ila yüzde 20 arasında olacağını duyurdu.

'200 ÜLKEYE YENİ VERGİ'

İskoçya’da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, yakın zamanda yaklaşık 200 ülkeye yeni 'küresel gümrük vergisi' oranlarını bildireceklerini söyledi.

BİRKAÇ ÜLKEYE DAHA YÜKSEK TARİFE

Bu oranların çoğunlukla yüzde 15 ila yüzde 20 seviyesinde olacağını ifade eden Trunp, özellikle ABD’nin uzun süredir mücadele ettiği dış ticaret açığını kapatmak için neredeyse tüm ticaret ortaklarına kapsamlı gümrük vergileri uygulamayı planladıklarını belirtti. Sadece düşük oranlarla sınırlı kalmayacaklarını vurgulayan Trump, bazı ülkeler için daha yüksek tarifeler öngörüldüğünü söyledi. Özellikle Brezilya gibi büyük ekonomilerin, Cuma gününden itibaren yüzde 50’ye varan gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacağı bilgisi dikkat çekti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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