New York’ta Gökdelen Katliamı: 1'i Polis, 5 Kişiyi Öldürüp İntihar Etti

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New York’un en yoğun bölgelerinden Midtown Manhattan’da bulunan 345 Park Avenue adresindeki bir gökdelende meydana gelen silahlı saldırı, şehri derinden sarstı. NYPD tarafından yapılan açıklamaya göre olayda biri polis memuru olmak üzere altı kişi hayatını kaybetti. Saldırgan ise olay yerinde kendi silahıyla intihar etti.

345 Park Avenue’deki bina, Grand Central İstasyonu ve Modern Sanat Müzesi gibi kritik merkezlere birkaç blok uzaklıkta yer alıyor. 190 metre uzunluğunda ve bir şehir bloğunu kaplayan bina, yatırım devi Blackstone’un genel merkezi olarak biliniyor. Yaşanan olay sonrası bölgede güvenlik seviyesi artırıldı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

New York Polis Departmanı, saldırganın 27 yaşındaki Shane Devon Tamura olduğunu duyurdu. Las Vegas, Nevada’da ikamet eden Tamura'nın saldırıyı neden gerçekleştirdiğine dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. NYPD tarafından "yalnız tetikçi" olarak tanımlanan saldırgan, saldırı sonrasında kendini vurarak yaşamına son verdi.

NYPD Emniyet Müdürü Jessica S. Tisch, olay sonrası yaptığı açıklamada, “Şu anda olay yeri kontrol altına alındı ve tek başına hareket eden saldırgan etkisiz hale getirildi” ifadelerini kullandı. Olayın hemen ardından binada güvenlik çemberi oluşturulurken, giriş-çıkışlar kapatıldı ve detaylı arama çalışmaları başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Federal düzeyde de yankı uyandıran saldırıya ilişkin soruşturma, ABD Güney New York Bölge Savcılığı ve FBI tarafından yürütülüyor. Başsavcı Pam Bondi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, geçici ABD Savcısı Jay Clayton liderliğinde bir komuta merkezi kurulduğunu bildirdi. Tamura'nın geçmişine dair farklı olasılıkların araştırıldığı, terör bağlantısına dair ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA