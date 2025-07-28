Bağcılar’da Metro Çıkışındaki Kafeye Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

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İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi’nde bulunan Göztepe Metro İstasyonu çıkışındaki bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Olay, 27 Temmuz 2025 Pazar günü saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler, kafede oturan bir arkadaş grubuna ateş açtı. Saldırganlar, olayın ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırıda 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, kafede detaylı bir çalışma gerçekleştirerek delil topladı. Polis, kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Çevrede bulunan güvenlik kameralarının görüntüleri incelenirken, görgü tanıklarının ifadelerine de başvuruluyor. Yetkililer, saldırının nedenine ilişkin henüz bir bilgi paylaşmazken, olayın hedefli bir saldırı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA