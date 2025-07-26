İran’da Adalet Sarayı’na Silahlı Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var
İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletinde bulunan Adalet Sarayı'na yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı. Olayın sorumluluğunu İran’ın terör örgütü olarak tanıdığı Ceyşu’l-Adl üstlendi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Sabah saatlerinde eyaletin merkezi Zahidan'da bulunan Adalet Sarayı’na giren silahlı kişiler, binada bulunanlara rastgele ateş açtı. Saldırı sonucunda 5 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralıların bir kısmı olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Güvenlik güçleri bölgeyi kısa sürede kontrol altına alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yetkililerden yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin ayrıntılı bilgilerin gün içinde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.
Saldırıyı, geçmişte de benzer eylemler gerçekleştiren ve İran tarafından terör örgütü olarak nitelendirilen Ceyşu’l-Adl adlı grup üstlendi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: