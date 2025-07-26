Trump'ın Seçim Vaadine Mahkeme Engeli! Aylardır Bunun İçin Uğraşıyordu

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ABD Başkanı Donald Trump'ın doğum yoluyla vatandaşlık hakkını sınırlamayı amaçlayan başkanlık emri aylardır tartışma yaratırken, federal mahkemeden dikkat çeken bir karar geldi. ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Leo Sorokin, Trump'ın söz konusu başkanlık emrine yönelik kararını açıkladı.

Yargıç Sorokin, Trump'ın söz konusu tartışmalı kararının engellemesi yönünde karar verdi. Böylece yargıç, üçüncü kez aynı yönde karar vermiş oldu.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, yemin töreninin yapıldığı 20 Ocak'ta, ülkede doğan çocukların otomatik vatandaşlık almasını sağlayan düzenlemeyi kaldıran başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Kararnamede, ülkede kaçak şekilde bulunan bir anneden ABD'de doğan bir çocuğun, babası vatandaş veya yeşil kart sahibi olmadığı takdirde doğum hakkıyla vatandaşlık garantisi alamaması öngörülüyor.

Kararnameye karşı 21 Ocak'ta 22 eyaletin başsavcısı dava açmıştı. Ülkede birçok federal yargıç Trump'ın söz konusu kararının "anayasaya aykırı" olduğu yönünde karara imza atmıştı.

Kaynak: AA