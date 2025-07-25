Trump, Macron'u Ti'ye Aldı: 'İyi Birisi Ama Sözünün Ağırlığı Yok'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Trump, İskoçya ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'ONU SEVERİM AMA...'

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Filistin'i tanıma kararına ilişkin, "Macron farklı bir adam. Fena biri değil. Takım oyuncusu sayılır. Ama açıklamasının hiçbir önemi yok. Çok iyi bir adam, onu severim ama sözlerinin bir ağırlığı yok" yorumunu yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdiklerini ve eylülde resmi bir açıklama yapacağını bildirmişti. İrlanda, Norveç ve İspanya da 28 Mayıs 2024'te Filistin'i resmen tanıdığını duyurmuştu.

'HAMAS ANLAŞMA YAPMAK İSTEMEDİ'

Gazze Şeridi’nde ateşkes görüşmelerine de değinen ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’ın Gazze’de ateşkes ve esir takası konusunda bir anlaşma yapmak istemediğini iddia ederek, "Gazze’den çekildiler. Müzakere açısından çekildiler. Ne yazık ki Hamas, gerçekten bir anlaşma yapmak istemedi. Unutmayın, çok sayıda esiri kurtardık. Şimdi son esirlere geldik ve onlar, son esirler kurtarıldıktan sonra ne olacağını biliyorlar. Esasen bu yüzden gerçekten bir anlaşma yapmak istemediler" dedi.

Esir sayısının 10 ya da 20’ye düştüğünde Hamas’ın anlaşma yapmayacağını savunan aktaran Trump, "Çünkü bu onların hiçbir koruması kalmadığı anlamına gelir. Ve temelde olan da buydu, Hamas anlaşma yapmak istemedi. Şimdi savaşmak zorunda kalacaklar, bunu temizlemek zorunda kalacaklar" diye konuştu.

Kaynak: AA-İHA