Eski ABD Başkanı Biden'dan Kötü Haber

ABD merkezli saygın haber kuruluşu NBC News'in özel haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı Joe Biden'a prostat kanseri teşhisi konulduğu ortaya çıktı.

RASYASYON TEDAVİSİNE BAŞLADI

Eski Başkan Biden'ın kanser teşhisi, ilk olarak Mayıs ayında konuldu. Hastalığın ilerlemesi üzerine Biden, vakit kaybetmeden tedavi sürecine başladı. NBC News, Biden'ın sözcüsünden aldığı bilgiyi aktararak, eski başkanın güncel tedavi planını duyurdu. Sözcü, yaptığı açıklamada, "Prostat kanseri tedavi planının bir parçası olarak, Başkan Biden şu anda radyasyon tedavisi ve hormon tedavisi görüyor" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Biden'ın sağlık durumuyla ilgili endişeleri artıran önemli bir gelişme olarak kayda geçti.

CİLT KANSERİNDEN SONRA ŞİMDİ DE PROSTAT

Bu teşhis, Joe Biden'ın karşılaştığı ilk kanser vakası değil. Eski Başkan, kısa bir süre önce, Eylül ayında deri kanserisebebiyle acil bir operasyon geçirmişti. O dönemde sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Biden, "Kanser hepimizi etkiliyor" diyerek mücadeleye dikkat çekmişti. Biden, sözlerine, "Çoğunuz gibi, Jill ve ben de en zor anlarımızda en güçlü halimizde olduğumuzu öğrendik" şeklinde devam ederek hem eşine hem de tüm kanser hastalarına destek mesajı vermişti.

Kaynak: Haber Merkezi