Bakan Fidan ile Azerbaycanlı Mevkidaşından 'Gazze' Görüşmesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze’deki ateşkes anlaşması gibi konular masaya yatırıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, Orta Doğu'daki durum ve Gazze'deki ateşkes anlaşması ile ilgili konular ele alındı. Türkiye'nin söz konusu önemli anlaşmadaki başarılı arabuluculuk çabalarının Azerbaycan tarafından takdirle karşılandığı kaydedildi.

Bakanlar ikili ve bölgesel meseleleri de masaya yatırdı.

Kaynak: İHA