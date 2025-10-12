Meksika’yı Sel Vurdu! 28 Ölü, Yüzlerce Kayıp

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar, Meksika’nın orta ve güneydoğu bölgelerini vurdu. Ülkede sel ve toprak kaymaları nedeniyle en az 28 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi kayboldu. Felaketin bilançosu ilk olarak Hidalgo eyaletinden geldi. Yetkililer, bölgede 16 kişinin öldüğünü, yaklaşık 1000 evin, 59 hastanenin ve 300’den fazla okulun kullanılamaz hale geldiğini açıkladı. Puebla eyaletinde 9 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi kayboldu. Aynı bölgede bir doğalgaz hattı toprak kayması sonucu patladı, yaklaşık 80 bin kişi yağışlardan etkilendi.

Çok sayıda kişi tahliye edildi.

ELEKTRİKLER KESİLDİ, ULAŞIM DURDU

Veracruz’da deniz kuvvetleri 900 kişiyi tahliye ederken, 5 binden fazla ev hasar gördü. Querétaro’da ise bir çocuk toprak kaymasında hayatını kaybetti. Şiddetli yağışlar, ülke genelinde 320 binden fazla aboneyi etkileyen elektrik kesintilerine yol açtı. Yaklaşık 1000 kilometrelik yol ağı çöktü, ulaşım neredeyse tamamen durdu. Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, yerel yöneticilerle yaptığı toplantı sonrası, “Yolları açmak, elektriği yeniden sağlamak ve halka destek olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Hükümet, felaketten etkilenen bölgelere 8700 asker göndererek tahliye ve yardım çalışmalarını hızlandırdı. Meteorologlar, La Nina’nın yeniden etkin hale geldiğini ve bu durumun önümüzdeki aylarda küresel ölçekte aşırı yağış ve fırtınaları tetikleyebileceğini belirtiyor.

Kaynak: Euronews