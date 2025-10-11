Bütçe Krizi Sürerken Trump’tan Askerlere Maaş Güvencesi

ABD Başkanı Trump, bütçe krizi nedeniyle hükümetin kapalı kalmasına rağmen askerlerin maaşının ödenmesi için talimat verdi. "Demokratların ordumuzu rehin almasına izin vermeyeceğim" diyen Trump, fonların bu amaçla kullanılacağını açıkladı.

Bütçe Krizi Sürerken Trump’tan Askerlere Maaş Güvencesi
ABD Başkanı Donald Trump, bütçe krizinin sürmesi nedeniyle federal hükümetin kapalı kalmasına rağmen, ordu mensuplarına maaş ödenmesi için talimat verdiğini açıkladı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda hükümetin kapanmasından Demokratları sorumlu tuttu ve "Cesur askerlerimiz 15 Ekim’de hak ettikleri maaşlarını alamayacak. Bu yüzden Savunma Bakanı Pete Hegseth’e mevcut tüm fonların kullanılması talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

'İZİN VERMEYECEĞİM'

Trump, bu ödemeler için gerekli kaynakların belirlendiğini belirterek, “Demokratların, ordumuzu ve ulusal güvenliğimizi rehin almasına izin vermeyeceğim” dedi. ABD’de 2025 mali yılı 30 Eylül’de sona ermiş, Kongre’nin geçici bütçeyi onaylayamaması nedeniyle federal hükümet kapanmıştı. Bu süreçte binlerce kamu çalışanı izne çıkarılırken, bazı kritik görevlerdeki personel maaş almadan çalışmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

