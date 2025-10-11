ABD Silahlı Saldırıyla Sarsıldı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı

ABD’nin Mississippi eyaletinde, bir lise futbol maçının ardından düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda ayrıca 4’ü ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
ABD Silahlı Saldırıyla Sarsıldı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD yine bir silahlı saldırıyla sarsıldı. Mississippi eyaletinde, bir lise futbol maçının ardından düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi. 4’ü ağır olmak üzere 12 kişi de yaralandı. Olay, eyalet başkenti Jackson’ın yaklaşık 190 kilometre kuzeydoğusundaki Leland şehrinde meydana geldi.

'BÜYÜK TRAJEDİ'

Leland Belediye Başkanı John Lee, saldırının Leland Lisesi kampüsünde gerçekleşmediğini ve yaralılardan 4’ünün helikopterle hastaneye sevk edildiğini belirterek, "Bu, yıllardır düzenlediğimiz bir etkinlik ve şimdiye kadar bu tür bir olay yaşanmamıştı. Yaklaşık 3 bin 700 kişinin yaşadığı, suç oranı düşük bir şehiriz. Herkes birbirini tanır. Bu olay hepimiz için büyük bir trajedi" ifadelerini kullandı. Polisin olayın ardından bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlattığı ve şu ana kadar herhangi bir gözaltı olmadığı aktarıldı.

ABD'de Kilise Saldırısı! 5 Ölü, 8 YaralıABD'de Kilise Saldırısı! 5 Ölü, 8 YaralıDünya

Yine ABD Yine Silahlı Saldırı! Bara Kurşun Yağdırdılar: 4 ÖlüYine ABD Yine Silahlı Saldırı! Bara Kurşun Yağdırdılar: 4 ÖlüDünya

ABD Pensilvanya'da bir bara silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandıABD Pensilvanya'da bir bara silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandıDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
ABD
Son Güncelleme:
Kripto Dünyasında Kara Gün! Ukraynalı Milyoner Ölü Bulundu Kripto Dünyasında Kara Gün! Ukraynalı Milyoner Ölü Bulundu
Ve Süper Lig Devinin Yeni Teknik Direktörü Erol Bulut! 2 Yıllık Anlaştı: Hayırlı Uğurlu Olsun Süper Lig Devine 2 Yıllık İmzayı Attı
Sakatlığıyla Yürekleri Ağızlara Getirmişti! Milli Yıldız 1.5 Sene Sonra Sahalara Geri Döndü: Montella Bayram Edecek Milli Yıldız 1.5 Sene Sonra Sahalara Geri Döndü
Hamas'tan Flaş Barış Töreni Kararı! Hamas'tan Flaş Barış Töreni Kararı!
ÇOK OKUNANLAR
Beyaz Eşya Devinde Deprem: 2 Fabrikasını Birden Kapatıyor! 1.400 Kişi İşsiz Kalacak Beyaz Eşya Devinde Deprem: 2 Fabrikasını Birden Kapatıyor! 1.400 Kişi İşsiz Kalacak
Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu 'Don Vito' Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Yakalandı
Rojin Kabaiş'in Ölümünde Kritik Gelişme: Cinsel Saldırı İhtimali Var! Cinsel Saldırı İhtimali Var!
Tuncer Bakırhan'dan Dikkat Çeken 'Anayasa' Çıkışı: 'Tek Kelime Etmedik' 'Tek Kelime Etmedik'
DEM Partili Saruhan Oluç Anlattı: İşte Gündem Olan Fotoğrafın Arka Planı DEM Partili Saruhan Oluç Anlattı: İşte Gündem Olan Fotoğrafın Arka Planı