ABD Pensilvanya'da bir bara silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburgh kentinde bir bara silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

ABD Pensilvanya'da bir bara silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburgh kentindeki bir barda silahla ateş açılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Polis, Pittsburgh'daki bir barda silahla ateş açıldığını bildirerek, ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin yaralandığını kaydetti.

Polis, barın içinde bir tartışma yaşanması sonucu birden fazla kişinin ateş ettiğinin tahmin edildiğini belirtti.

Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA

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