Trump’tan CISA’ya Fren! Amerika’da Siber Güvenlik Krizi

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2026 mali yılı için hazırladığı yeni bütçe tasarısı, ülkenin siber savunma yapısında önemli değişiklikleri de beraberinde getirdi. Tasarı kapsamında, Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA)'nın bütçesinde yaklaşık 500 milyon dolarlık bir kesinti öngörülüyor.

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Trump’tan CISA’ya Fren! Amerika’da Siber Güvenlik Krizi

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2026 mali yılı için sunduğu bütçe teklifinde, ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı’na (CISA) ayrılan kaynak 2,38 milyar dolara indirildi. Bu, geçtiğimiz yıl yaklaşık 3 milyar doları bulan bütçeye göre yaklaşık 495 milyon dolarlık bir düşüş anlamına geliyor. Oysa son beş yıldır ajansın bütçesi ya sabit kalmış ya da artış göstermişti.

AJANSIN GÖREV ALANI DARALTILIYOR

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ajansın önceliğini kritik altyapıların ve federal kurumların güvenliğine vermesi gerektiğini ifade etti. Noem, CISA’nın seçim güvenliği ve dezenformasyonla mücadele gibi görev alanlarının geçmişte fazla genişletildiğini savunuyor. Yeni bütçeyle birlikte, seçim güvenliği biriminde çalışan sayısı azaltılacak; ayrıca, seçim altyapısına dair bilgi paylaşımında bulunan ve CISA tarafından desteklenen analiz merkezi tamamen kapatılacak.

PERSONEL SAYISINDA BÜYÜK KESİNTİ

Wall Street Journal’ın aktardığına göre, ajansın yaklaşık üçte biri oranında personel azaltımına gidilmesi planlanıyor; bu da yaklaşık 1.000 çalışanın işten çıkarılması anlamına geliyor. En büyük kesintilerden biri, kamu ve özel sektörle koordinasyonu sağlayan iletişim ve dış ilişkiler biriminde yaşanacak. Bu birimde çalışan sayısı 200’den 53’e düşürülecek, bütçesi de 100 milyon dolardan 37,6 milyon dolara çekilecek.

SİYASİ TEPKİLER ARTIYOR

Trump’ın 2018 yılında kurduğu CISA, ikinci dönem yönetimiyle birlikte ciddi bütçe daralmalarıyla karşı karşıya. Ocak ayında, büyük siber saldırıların incelenmesi için kurulan Kamu-Özel Ortaklığı modeliyle çalışan Siber Güvenlik Değerlendirme Kurulu kapatılmıştı. Kristi Noem göreve başlar başlamaz seçim güvenliği ekibini küçültmüş, ardından başka birimlerde de benzer adımlar atılmıştı.

Geçtiğimiz hafta Demokrat senatörler Mark Warner, Richard Blumenthal, Elissa Slotkin ve Ron Wyden, Noem’e hitaben yazdıkları mektupta, kapatılan Siber Güvenlik Değerlendirme Kurulu’nun yeniden kurulmasını talep etti. Hem Demokratlar hem de bazı Cumhuriyetçi isimler, artan dijital tehditlere rağmen CISA’nın küçültülmesine karşı çıkıyor.

KONGRE ONAYI GEREKLİ

Bütçe önerisinin yürürlüğe girmesi için Kongre’den onay alması gerekiyor. Hükümetin mevcut finansmanı eylül sonunda sona ereceği için, bütçe görüşmeleri bu tarihten önce sonuçlanmazsa, federal kurumlar geçici olarak geçen yılki bütçeyle çalışmaya devam edecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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