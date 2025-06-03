İngiltere'den Türkiye'ye Seyahat Uyarısı: Bunları Sakın Yapmayın!

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarına yönelik resmi seyahat tavsiyesini güncelledi. Yapılan açıklamada, özellikle taksi kullanımı, sahte içki tehlikesi, kitlesel gösteriler ve kimlik taşıma zorunluluğu konularında uyarılar dikkat çekti.

'UZAK DURUN'

Güncellenen rehberde, bazı taksilerin güvenlik riski taşıdığı belirtildi. İngiliz yetkililer, ruhsatı olmayan ve taksimetre kullanmayan araçların kullanılmaması gerektiğini belirtti. Turistlere, mümkünse otel aracılığıyla veya mobil uygulamalarla taksi çağırmaları, araca binmeden önce plaka numarasını not etmeleri ve ücretin taksimetreyle hesaplandığından emin olmaları tavsiye edildi.

'GÖSTERİLER ŞİDDETLİ OLABİLİR'

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de zaman zaman düzenlenen protesto gösterilerinin şiddet içerebileceğine dikkat çekerek, bu tür etkinliklerden uzak durulması uyarısında bulundu. Özellikle İsrail-Filistin gerilimi sonrası büyükelçilikler önünde düzenlenen eylemlere işaret edilerek, protesto bölgelerinden hızla uzaklaşılması gerektiği belirtildi.

SAHTE İÇKİ UYARISI

Türkiye'de sahte içki kaynaklı zehirlenme ve ölümlerle ilgili artışa da yer verilen açıklamada, turistlerin yalnızca lisanslı işletmelerden içki satın alması ve tüketmesi gerektiği vurgulandı. Şişe kapaklarının ve etiketlerinin orijinalliğinin kontrol edilmesi ve ev yapımı içkilerden kaçınılması istendi.

YASAL ZORUNLULUK

Rehberde ayrıca, Türkiye'de fotoğraflı kimlik taşımamanın yasalara aykırı olduğu hatırlatıldı. Turistlerin, pasaport ya da oturma izni belgelerini her zaman yanlarında bulundurmaları gerektiği belirtildi. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde sıklaşan güvenlik kontrollerine dikkat çekilerek, polisle iş birliği yapılmasının önemine vurgu yapıldı.

İngiltere'nin bu uyarıları, Türkiye'de turizm sezonunun hareketlendiği bir dönemde yayımlanmasıyla dikkat çekerken, özellikle taksi güvenliği konusunun uluslararası platformda bir kez daha gündeme gelmesi, sorunun büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Kaynak: Haber Merkezi