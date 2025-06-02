Bakan Fidan'dan Barış Zirvesine İlişkin Açıklama

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı sona erdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikinci tur barış müzakerelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'MUTABIK KALDIKLARI HUSUSLARI BİR ADIM ÖTEYE TAŞIDILAR'

Bakan Fidan, görüşmelerin yapıcı bir atmosferde geçtiğini ve tarafların daha önce üzerinde uzlaştıkları hususları bir adım ileri taşıdıklarını açıkladı. Bakan Fidan ayrıca, tarafların ateşkes ve barış konularındaki perspektiflerini yansıtan muhtıraları birbirlerine sunduğu ve bu belgeler üzerinde teknik düzeyde çalışmalara başlanmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Bakan Hakan Fidan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turuna ev sahipliği yaptık. Yapıcı bir atmosferde cereyan eden görüşmelerde taraflar, ilk toplantıda üzerinde mutabık kaldıkları hususları bir adım ileriye taşıdılar. İnsani takas başlığında, yeni kategorilerde ve daha yüksek sayıda mübadele üzerinde anlaşmaya vardılar.

LİDERLER DÜZEYİNDE GÖRÜŞME

Taraflar, ateşkes ve barış konusundaki perspektiflerini yansıtan muhtıraları teati ettiler. Bu metinler üzerinde önümüzdeki günlerde teknik düzeyde çalışmaları başlatmayı uygun buldular. Toplantıda ayrıca liderler düzeyinde bir görüşme için zemin hazırlıklarının sürdürülmesinde mutabık kaldılar.

Liderlerimizin ortak iradeleri doğrultusunda şekillenen müzakerelerde, savaşın neden olduğu kayıpları sonlandırmaya dönük tarafların sergiledikleri sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet vericidir. Bu tarihi süreçte, Türkiye’ye duydukları güven için her iki ülkeye tekrar teşekkür ediyorum."

Kaynak: İHA