Mali'de Askeri Üsse Kanlı Saldırı! 30'dan Fazla Ölü Var

Mali’de terör örgütü El Kaide bağlantılı gruplar askeri üsse saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırıda 30’dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Mali'de Askeri Üsse Kanlı Saldırı! 30'dan Fazla Ölü Var

Mali’nin Timbuktu kentinde terör örgütü El Kaide bağlantılı Cemaat Nusrat ul-İslam ve el-Müslimin (JNIM) adlı grup, askeri havaalanına saldırı düzenledi.

EN AZ 30 ÖLÜ

Malili kaynaklar, Burkina Faso sınırına yakın Boulkessi'de bulunan havaalanına düzenlenen saldırıda 30’dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Havaalanında Rus paralı askerlerin de bulunduğu aktarıldı.

Mali ordusu, saldırının püskürtüldüğünü ve 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kaynak: İHA

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