Fransa'nın Konuştuğu Olay! Cumhurbaşkanı Macron'u Çaldılar

Fransa’nın başkenti Paris’teki Grevin Müzesi’nde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 40 bin euro değerindeki bal mumu heykeli, Greenpeace üyesi oldukları belirtilen üç kişi tarafından çalındı. Şüpheliler, kılık değiştirerek müzeden kaçtı.

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Fransa'nın Konuştuğu Olay! Cumhurbaşkanı Macron'u Çaldılar

Fransa’nın başkenti Paris’te, ünlü isimlerin bal mumu heykellerinin sergilendiği Grevin Müzesi’nde dikkat çekici bir hırsızlık olayı yaşandı. Ulusal basının polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, 2 Haziran 2025 günü sabah saatlerinde müzeye giren iki kadın ve bir erkek, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bal mumu heykelini çaldı.

Paris’in 9. bölgesinde bulunan Grevin Müzesi’nde gerçekleşen hırsızlıkta, şüphelilerin çevre örgütü Greenpeace üyesi oldukları belirtildi. Şüpheliler, müzeye giriş yaptıktan sonra kılık değiştirerek müze çalışanı gibi davranıp dikkat çekmeden hareket etti. Macron’un heykelini bir örtüye saran hırsızlar, müzenin acil çıkış kapısından çıkarak kaçtı.

Fransa'nın Konuştuğu Olay! Cumhurbaşkanı Macron'u Çaldılar - Resim : 1

HEYKELİN DEĞERİ 40 BİN EURO

Çalınan bal mumu heykelin yaklaşık 40 bin euro değerinde olduğu ifade edildi. Grevin Müzesi, dünya çapında ünlü isimlerin balmumu heykelleriyle tanınan bir mekan olarak her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Macron’un heykelinin çalınması, müze yönetimi ve ziyaretçiler arasında şok etkisi yarattı.

Polis, hırsızlık olayına karışan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Müzenin güvenlik kameraları ve çevreden elde edilen bilgiler ışığında şüphelilerin kimlikleri ve kaçış güzergahları araştırılıyor. Yetkililer, heykelin geri alınması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

GREENPEACE’TEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Hırsızların Greenpeace üyesi oldukları iddiası, olayı daha da dikkat çekici hale getirdi. Ancak Greenpeace Fransa’dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Örgütün, çevresel farkındalık yaratmak için sık sık dikkat çekici eylemler yaptığı bilinse de, bu olayda heykelin çalınma amacı henüz netlik kazanmadı.

Grevin Müzesi yetkilileri, güvenlik önlemlerinin artırılacağını ve ziyaretçilerin güvenliği için ek adımlar atılacağını duyurdu. Macron’un balmumu heykelinin çalınması, Fransa’da günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

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Kaynak: AA

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