ABD’den Kritik 'Rusya’ Açıklaması

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul’daki barış görüşmelerinin ikinci turu öncesinde, Moskova’nın Ukrayna savaşını sona erdirme konusunda net bir stratejisinin olduğuna ilişkin şüphe duyduğunu aktardı. Vance, görüşmelerde “Rusya’nın barışa istekli olmadığı” takdirde ABD’nin süreçten çekileceğini vurguladı.

ABD’den Kritik 'Rusya’ Açıklaması

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Vatikan’da Papa Leo’nun taç giyme törenine katıldı. Washington’a dönmeden önce Vance, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul’daki görüşmelerin arifesinde Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin sorulması üzerine Vance, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, “savaştan nasıl çıkacağını bilmediğini, çıkışsız ve sıkışmış bir vaziyette kaldığını” aktararak, Moskova’nın Ukrayna savaşını sona erdirme konusunda net bir stratejisi olup olmadığından şüphe duyduğunu belirtti.

Barış görüşmelerindeki ilerlemenin durması halinde ABD’nin sürece olan katılımını azaltabileceği uyarısında bulunarak, “Bu iki tarafın isteğiyle olur. ABD Başkanı’nın bunu yapmaya hazır olduğunu biliyorum. Ancak Rusya istekli değilse, sonunda ‘Bu bizim savaşımız değil’ demek zorunda kalacağız” dedi.

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Kaynak: ANKA

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ABD Rusya - Ukrayna savaşı
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