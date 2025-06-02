Fransa'da Saldırı! 1 Tunuslu Öldü, 1 Türk Vatandaşı Yaralandı

Fransa'nın Var bölgesinde düzenlenen saldırıda bir Tunus vatandaşı hayatını kaybetti, bir Türk vatandaşı yaralandı. Fransız İçişleri Bakanı Retailleau, olayın ırkçı bir saldırı olabileceğine işaret etti. Saldırganın sosyal medyada paylaştığı videolar, soruşturmanın seyrini etkileyebilir.

Fransa'da Saldırı! 1 Tunuslu Öldü, 1 Türk Vatandaşı Yaralandı

Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinde 31 Mayıs’ta meydana gelen saldırıda, bir Tunus vatandaşı yaşamını yitirdi, bir Türk vatandaşı da yaralandı. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, saldırının ardından yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

IRKÇI SALDIRI MI?

Bakan Retailleau, saldırıyı gerçekleştiren kişinin sosyal medya üzerinden saldırı öncesinde ve sonrasında yayınladığı görüntülerin, olayın ırkçı motivasyonlu olabileceğine dair güçlü şüpheler doğurduğunu ifade etti. “Irkçılık ağır şekilde cezalandırılmalı” diyen Retailleau, failin niyetine ilişkin incelemenin devam ettiğini vurguladı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay sonrası Tunus’un Paris Büyükelçisi ile görüşen Retailleau, mağdurun ailesine başsağlığı dilediğini ve Tunuslu mevkidaşıyla da konuyu değerlendireceğini belirtti. Saldırıyla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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