Rusya ve Ukrayna Heyetleri İstanbul'da: Hakan Fidan'dan Üçlü Toplantı Açılışında Açıklama

Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında İstanbul'da başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Türkiye - Rusya - Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Türkiye'nin barışa destek olduğunun altını çizen Fidan, "Karşılıklı sorunların ve pozisyonların ortaya konması sayesinde barışa giden yolun taşlarını döşemek mümkün olacak" dedi.

Bakan Fidan şunları söyledi:

"İlk toplantıyı mütakip Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Kiev ve Moskova ziyaretlerinde bulunarak bugünkü toplantının temelini oluşturduk. 16 Mayıs'taki sonuç odaklı yaklaşımınız için hepinize teşekkür etmek istiyorum.

Her iki taraf da ateşkese dair tavır ve tutumlarını belirledi. Bugünkü toplantımızda iki ülkenin ateşkese dahil koşullarını ve perspektiflerini değerlendirmeye devam edeceğiz.

Liderler toplantısı için gerekli hazırlıkları da ele almayı öngörüyoruz. Karşılıklı sorunların ve pozisyonların ortaya konması sayesinde barışa giden yolun taşlarını döşemek mümkün olacaktır.

Görüşmelerin verimle geçerek en kısa zamanda arzu edilen sonuca ulaşması temel beklentimizdir. Sayın Trump'ın barışın tesisi konusundaki kararlılığı yeni bir fırsat penceresi aralamıştır. Asıl olan küresel bir barışın sağlanmasıdır. Bu süreçte Türkiye olarak her türlü kolaylaştırıcı adımı atmaya hazırız. Aynı coğrafyayı paylaştığımız iki ülkenin Türkiye'ye duydukları güven bizim için her şeyin ötesindedir.

Tüm dünyanın gözü sizlerin burada yapacağınız görüşmelere odaklanmıştır. Bu fırsattan yararlanarak bizleri barışa bir adım daha yaklaştıracağınıza inanıyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi