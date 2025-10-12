Oscar Ödüllü Diane Keaton Hayatını Kaybetti

Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Diane Keaton, 79 yaşında hayatını kaybetti. 'The Godfather' ve 'Annie Hall' filmleriyle sinema tarihine adını yazdıran Keaton, Hollywood’un en saygın isimlerinden biriydi.


Sinema dünyasının efsane isimlerinden, Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Diane Keaton, 79 yaşında yaşamını yitirdi. Ailesi, ölüm haberini New York Times'a doğruladı. Yıldız oyuncunun ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

'The Godfather', 'Annie Hall' ve 'Aşkta Her Şey Mümkün' gibi unutulmaz filmlerdeki performanslarıyla hafızalara kazınan Keaton, Hollywood’un en saygın kadın oyuncularından biri olarak anılıyordu.

DİANE KEATON KİMDİR?

1946 yılında Los Angeles’ta doğan Keaton, kariyerine tiyatro sahnesinde başladı. 1970’te 'Lovers and Other Strangers' filmiyle beyazperdeye adım atan oyuncu, kısa sürede parlayarak 1972 yapımı 'The Godfather' filminde Kay Adams rolüyle dünya çapında tanındı. Usta yönetmen Woody Allen ile çektiği filmler kariyerinde dönüm noktası oldu. 'Play It Again, Sam', 'Sleeper' ve 'Love and Death' ile dikkat çeken Keaton, 1977’deki 'Annie Hall' performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazandı.

Oscar Ödüllü Diane Keaton Hayatını Kaybetti - Resim : 1
Diane Keaton

Keaton, 'Looking for Mr. Goodbar', 'Reds', 'Marvin’in Odası' gibi yapımlarda da güçlü performanslar sergiledi. 'Gelinin Babası', 'İlk Eşler Kulübü' ve 'Aşkta Her Şey Mümkün' filmleriyle de yeni nesil izleyicilerin kalbinde yer edindi.



