Meksika'da Sel Felaketi! Ülke Yerle Bir Oldu: 42 Ölü, 27 Kayıp

Meksika'da şiddetli yağışların neden olduğu seller nedeniyle büyük yıkım yaşandı. Sivil Koruma Ulusal Koordinatörlüğünden (CNPC) yapılan açıklamada, ülkenin Veracruz, Puebla, Hidalgo, Queretaro ve San Luis Potosi eyaletlerindeki sellerde ilk belirlemelere göre 42 kişinin yaşamını yitirdiği, kaybolan 27 kişiyi bulmak için de arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü bildirildi.

Diğer yandan, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sellerden en çok etkilenen 5 eyaletin valileriyle sanal bir toplantı düzenledi. Sheinbaum, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Afetzedelerin hiçbir eksiği olmayacak. Meksika hükümetine bağlı ekipler ve görevliler, yolların açılması ve halka yardım sağlanması için sahada konuşlandırılmış durumda" dedi.

BİNLERCE KİŞİ ELEKTRİKSİZ

Meksika basınına göre, son yılların en büyük sel felaketinin yaşandığı 5 eyalette binlerce kişi elektriksiz kaldı. Dağ yamaçlarındaki toprak kaymaları ve nehir taşmaları nedeniyle sel felaketinin daha da büyümesinden endişe ediliyor.

Otoyolların, caddelerin ve evlerin sular altında kaldığı bölgelerde şiddetli yağışlar devam ediyor.

Kaynak: AA