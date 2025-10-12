ABD'de Helikopter Kazası! 5 Yaralı

ABD'nin California eyaletinde bir helikopter kazası meydana geldi. Kazada 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

Son Güncelleme:
ABD'de Helikopter Kazası! 5 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde sık sık artan uçak ve helikopter kazaları endişe yaratırken, bu vakalar en çok ABD'de görülüyor.

Son olarak California eyaletine bağlı Huntington Beach kentinde düzenlenen etkinlik sırasında bir helikopter düştü. Yetkililer, kazada 2’si helikopterde bulunan 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

ABD'de Helikopter Kazası! 5 Yaralı - Resim : 1

Federal Havacılık Dairesi olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

ABD’de Feci Kaza! Helikopter Otoyola DüştüABD’de Feci Kaza! Helikopter Otoyola DüştüDünya
ABD Silahlı Saldırıyla Sarsıldı! Çok Sayıda Ölü ve YaralıABD Silahlı Saldırıyla Sarsıldı! Çok Sayıda Ölü ve YaralıDünya
Belediye Başkanına Bıçaklı Saldırı! Şüpheli 'Tanıdık' ÇıktıBelediye Başkanına Bıçaklı Saldırı! Şüpheli 'Tanıdık' ÇıktıDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
ABD Helikopter
Son Güncelleme:
CIA’in Bahçesindeki Bilmece… Dünyanın En Gizemli Şifresi Satılıyor: Kryptos’un K4’ü Açık Artırmada CIA’in Bahçesindeki Bilmece… Dünyanın En Gizemli Şifresi Satılıyor: Kryptos’un K4’ü Açık Artırmada
Altında Frene Basıldı Mı? İslam Memiş Altın Yatırımcısını Üstüne Basa Basa Uyardı: Asıl Kırılmayı Görmedik İslam Memiş Altın Yatırımcısını Üstüne Basa Basa Uyardı
Gazze Zirvesi Öncesi Korkunç Olay: Mısır'da 3 Diplomat Hayatını Kaybetti 3 Diplomat Hayatını Kaybetti
Sakatlığıyla Yürekleri Ağızlara Getirmişti! Milli Yıldız 1.5 Sene Sonra Sahalara Geri Döndü: Montella Bayram Edecek Milli Yıldız 1.5 Sene Sonra Sahalara Geri Döndü
ÇOK OKUNANLAR
Gazze Zirvesi Öncesi Korkunç Olay: Mısır'da 3 Diplomat Hayatını Kaybetti 3 Diplomat Hayatını Kaybetti
Bakan Yerlikaya ‘ Bize Yakışmıyor’ Diyerek Duyurdu: Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek
Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Skandal! Mide Bulandıran İddia Gerçek Oldu, Denetimde Ölü Fare Bulundu Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Skandal! Görüntüler Mide Bulandırdı
Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem! AFAD da Kandilli de '3.6' Dedi Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem!
AFAD Duyurdu! Muğla'da Deprem AFAD Duyurdu! Muğla'da Deprem