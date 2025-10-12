ABD'de Helikopter Kazası! 5 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde sık sık artan uçak ve helikopter kazaları endişe yaratırken, bu vakalar en çok ABD'de görülüyor.

Son olarak California eyaletine bağlı Huntington Beach kentinde düzenlenen etkinlik sırasında bir helikopter düştü. Yetkililer, kazada 2’si helikopterde bulunan 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Federal Havacılık Dairesi olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: DHA