ABD’de Feci Kaza! Helikopter Otoyola Düştü
ABD’nin California eyaletinde hava ambulansı olarak görev yapan bir helikopter otoyola düştü. Feci kazada, helikopterdeki 3 kişinin de hastaneye ağır yaralı olarak kaldırıldığı bildirildi.
Uzun süredir dünyada havacılık kazaları artarken, özellikle ABD'de çok fazla uçak ve helikopter kazası yaşanmaya başladı. Bu durum güveliğe dair tartışma yaratırken, son olarak ABD’nin California eyaletine bağlı Sacramento kentinde bir ambulans helikopteri otoyola düştü.
3 KİŞİ AĞIR YARALI
Kaza sonucu helikopterdeki 3 kişi ağır yaralandı. Sacramento İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, helikopterin yerel saatle 19.00 sıralarında düştüğü kaydedildi.
Kaza sonrası otoyolun doğu yönünün trafiğe kapatıldığını aktaran yetkililer, 3 mürettebatın da hastaneye ağır yaralı olarak kaldırıldığını belirtti.
