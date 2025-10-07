ABD’de Feci Kaza! Helikopter Otoyola Düştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzun süredir dünyada havacılık kazaları artarken, özellikle ABD'de çok fazla uçak ve helikopter kazası yaşanmaya başladı. Bu durum güveliğe dair tartışma yaratırken, son olarak ABD’nin California eyaletine bağlı Sacramento kentinde bir ambulans helikopteri otoyola düştü.

3 KİŞİ AĞIR YARALI

Kaza sonucu helikopterdeki 3 kişi ağır yaralandı. Sacramento İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, helikopterin yerel saatle 19.00 sıralarında düştüğü kaydedildi.

Kaza sonrası otoyolun doğu yönünün trafiğe kapatıldığını aktaran yetkililer, 3 mürettebatın da hastaneye ağır yaralı olarak kaldırıldığını belirtti.

Kaynak: DHA