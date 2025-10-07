Yargıtay’ın Bozduğu 28 Şubat Davasında Karar Çıktı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yargıtay’ın bozma kararının ardından 28 Şubat davası yeniden görüldü. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Sanıklar, davanın 'FETÖ tarafından kurgulandığını, soruşturma sürecinde görev alan birçok hâkim ve savcının örgüt üyeliğinden ihraç edilip ceza aldığını' hatırlattı. Suçlamaların somut delile dayanmadığını belirten sanıklar, beraat talebinde bulundu. Sanık Köksal Karabay, 28 Şubat davasının bir “FETÖ kumpası” olduğunu öne sürerek, “Hakkımızda hiçbir somut delil yok, sadece varsayımlar üzerinden yargılandık” dedi. Diğer sanıklar da benzer şekilde suçlamaları reddederek beraat istedi.

CEZA ÇIKTI

Savunmaların ardından mahkeme kararını açıkladı. Yargılama sürecinde vefat eden sanıklar Şevket Turan, İzzettin İyigün ve Kamuran Orhon’un dosyaları düşürüldü. Diğer 13 sanık hakkında ise 'darbe girişimine yardım' suçundan 18’er yıl hapis cezası verildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, daha önceki kararında 16 sanık hakkındaki hükümleri bozmuş ve dosyanın yeniden görülmesine hükmetmişti.

