Belediye Başkanına Bıçaklı Saldırı! Şüpheli 'Tanıdık' Çıktı

Almanya’nın bıçaklı saldırıda ağır yaralanan Belediye Başkanı Iris Stalzer’e saldırının faili olarak 17 yaşındaki kızı gösterildi. Polis, olayın ailevi nedenlerden kaynaklandığını, genç kızın gözaltına alındığını açıkladı.

Belediye Başkanına Bıçaklı Saldırı! Şüpheli 'Tanıdık' Çıktı
Almanya’nın Herdecke kentinde evinde bıçaklı saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan Belediye Başkanı Iris Stalzer’e yönelik saldırının faili olarak 17 yaşındaki kızı gösterildi. Önceki gün evinde birden fazla bıçak darbesiyle yaralanan Stalzer, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış ve durumunun ağır olduğu açıklanmıştı. Polis, olay yerinde iki bıçak ve saldırıda kullanıldığı düşünülen kıyafetleri ele geçirdi.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINACAK

Stalzer’in 17 yaşındaki kızı ile 15 yaşındaki oğlunun gözaltına alındığı, belediye başkanının ifadesinde kızını şüpheli olarak gösterdiği öğrenildi. Savcılık, olayın 'bedensel zarar' kapsamında değerlendirileceğini, çocukların gençlik koruma kurumuna teslim edileceğini bildirdi. Geçmişte Stalzer’in evine aile içi şiddet ihbarları nedeniyle birkaç kez polis çağrılmıştı. Spiegel dergisi, geçtiğimiz yaz da Stalzer’in kızının annesine bıçaklı saldırıda bulunduğunu bildirmişti.

Kaynak: Euronews

