Almanya'da Şok! Yeni Belediye Başkanına Bıçaklı Saldırı

Almanya’da 28 Eylül’de Herdecke kentinin belediye başkanı seçilen Sosyal Demokrat Partili (SPD) Iris Stalzer, evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. 57 yaşındaki Stalzer, sırtı ve boynunda çok sayıda bıçak yarasıyla evinde ağır yaralı halde bulundu. Yaralı başkanı, oğlu buldu ve olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Stalzer, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Belediye Başkanı Iris Stalzer ağır yaralandı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Emniyet birimleri, saldırının siyasi nedenle gerçekleştirildiğine dair bir bulgu olmadığını, olayın ailevi nedenlerle bağlantılı olabileceğini açıkladı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı 'iğrenç bir suç' olarak nitelendirerek olayın bir an önce aydınlatılmasını istedi.

Kaynak: DW Türkçe