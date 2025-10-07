Gazze İçin Mısır'da Barış Masası... MİT Başkanı Kalın da Katılacak

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze’de ateşkesin sağlanması için yürütülen müzakereler kapsamında Şarm El Şeyh’te masada olacak. Görüşmelerde esir takası ve insani yardım konuları da ele alınacak.

Gazze İçin Mısır'da Barış Masası... MİT Başkanı Kalın da Katılacak
Güvenlik kaynaklarına göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın, yarın Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde yapılacak Gazze’de ateşkes müzakerelerine katılacak. Kalın, toplantı öncesinde ABD, Mısır, Katar ve Hamas yetkilileriyle ikili temaslarda bulundu.

Geçen hafta Doha’da yürütülen görüşmelerin ardından başlayan dolaylı müzakere sürecine Türkiye de aktif şekilde dahil oldu. Kalın’ın katılacağı görüşmelerde öncelikli gündem; Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması, rehine ve esir takası ile insani yardımların bölgeye ulaştırılması olacak.

