Fransa’da Siyasi Deprem... Macron Köşeye Sıkıştı!

Fransa’da başbakanın bir günde istifası ülkeyi çıkmaza sürükledi. Sol ittifak Macron’a “Yönünü değiştir” çağrısı yaparken, erken seçim sesleri de yükselmeye başladı.

Fransa’da Başbakan Sébastien Lecornu’nun sadece bir gün içinde istifa etmesi, ülkedeki 1,5 yıldır süren siyasi krizi zirveye taşıdı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yeni bir hükümet kurma çabaları sonuçsuz kalırken, sol ittifak ve aşırı sağ yeni başbakan adayına kapıları kapattı. Haziran 2024 seçimlerinden bu yana üçe bölünmüş bir parlamentoyla yönetilen Fransa, Beşinci Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi çıkmazını yaşıyor. Macron’un önceki başbakanı Bayrou, güvensizlik oyu ile düşürülmüş; yerine atanan Savunma Bakanı Lecornu ise 27 gün görevde kalabilmişti. Lecornu, 5 Ekim’de kabinesini açıklamasının ertesi günü istifasını sundu ve Fransa tarihinin en kısa süre görev yapan başbakanı oldu.

Le Monde’un aktardığına göre Lecornu, istifasının ardından parlamentodaki partilerle yeniden temas kurarak yeni bir güvenoyu arayışına girişti. Ancak aşırı sağcı lider Marine Le Pen, bu ihtimali tamamen reddetti. Parlamentonun en büyük bloğu olan Sol İttifak (Sosyalist Parti, Fransız Komünist Partisi, Yeşiller) ise, Macron’a açık çağrıda bulundu: "Fransa’nın başında artık solcu ve ekolojist bir başbakan olmalı. Cumhurbaşkanı, halkın iradesini görmezden gelemez.” Macron’un kendi cephesi de giderek bölünüyor. Eski Başbakan Edouard Philippe erken cumhurbaşkanlığı seçimi çağrısı yaparken, aşırı sağcı Ulusal Ralli lideri Jordan Bardella da bu çağrıyı destekledi. Gabriel Attal ise “Artık Cumhurbaşkanı’nın kararlarını anlamakta zorlanıyorum” diyerek yönetim krizini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Macron’un önünde iki seçenek bulunuyor. Ya yeni bir başbakan atayarak güvenoyu arayacak ya da parlamentoyu feshedip erken seçim kararı alacak. Ancak Macron, 2027’de sona erecek görev süresine kadar istifa etmeyi de, seçimleri yenilemeyi de reddediyor.

