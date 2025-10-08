Avrupa Silahlanıyor! Dev Program Onaylandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Avrupa Komisyonu’nun 800 milyar euroluk savunma bütçesi öngören 'Avrupa’yı yeniden silahlandırma' (ReARM Europe) programını onayladı. Mart ayında duyurulan program, Avrupa’nın savunma kapasitesini artırmayı ve bölge ülkelerine savunma yatırımları için mali esneklik sağlamayı amaçlıyor. AB Konseyi, programın üye ülkelerce resmen onaylandığını açıkladı. Avrupa Parlamentosu’yla 2025 sonuna kadar nihai anlaşmaya varılması bekleniyor.

'KAÇINILMAZ ADIM'

AB Dönem Başkanı Danimarka’nın AB Bakanı Marie Bjerre, programın 'Avrupa’nın 2030’a yönelik savunma hazırlığını güçlendirmek için kaçınılmaz bir adım' olduğunu belirtti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise “Yeniden silahlanma çağında olduğumuz açık. Avrupa, savunma harcamalarını ciddi ölçüde artırmaya hazır” ifadelerini kullanmıştı. Program kapsamında, üye ülkelere fon desteği sağlanacak, savunma projelerine yönelik mali kurallar gevşetilecek ve Avrupa savunma sanayisinin kapasitesi artırılacak. Uzmanlar, bu adımın Avrupa’yı ABD’ye olan askeri bağımlılıktan kademeli olarak uzaklaştırmayı da hedeflediğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi