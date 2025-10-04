Ukrayna'da Tren İstasyonunda Rus İHA Saldırısı: 30 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya-Ukrayna savaşının en vahşi yüzlerinden biri, bugün Sumy bölgesinin Shostka kentindeki tren istasyonunda kendini gösterdi. Saat 11.50 civarında başlayan Rus İHA saldırısı, önce Shostka-Kiev seferini yapan yolcu trenini vurdu. Tahliye sırasında ikinci bir drone ile istasyon bir kez daha hedef alındı. Saldırıda en az 30 kişi yaralandı; aralarında 3 çocuk ve bir demiryolu çalışanı bulunuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı videoyla olayı "vahşi" olarak nitelendirerek, "Sivilleri hedef aldıklarını bilmemeleri mümkün değildi. Bu terörizmdir ve dünyanın görmezden gelme hakkı yoktur" dedi. Olay yerine sevk edilen acil yardım ekipleri, yaralıları hastanelere taşıdı.

Kaynak: İHA