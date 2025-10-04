Ukrayna'da Tren İstasyonunda Rus İHA Saldırısı: 30 Yaralı

krayna'nın Sumy bölgesindeki Shostka tren istasyonuna Rus dronlarının düzenlediği çift vuruşlu saldırıda en az 30 kişi yaralandı, 3'ü çocuk. Zelenskiy, Batı'ya "Güçlü adım atın" çağrısı yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşının en vahşi yüzlerinden biri, bugün Sumy bölgesinin Shostka kentindeki tren istasyonunda kendini gösterdi. Saat 11.50 civarında başlayan Rus İHA saldırısı, önce Shostka-Kiev seferini yapan yolcu trenini vurdu. Tahliye sırasında ikinci bir drone ile istasyon bir kez daha hedef alındı. Saldırıda en az 30 kişi yaralandı; aralarında 3 çocuk ve bir demiryolu çalışanı bulunuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı videoyla olayı "vahşi" olarak nitelendirerek, "Sivilleri hedef aldıklarını bilmemeleri mümkün değildi. Bu terörizmdir ve dünyanın görmezden gelme hakkı yoktur" dedi. Olay yerine sevk edilen acil yardım ekipleri, yaralıları hastanelere taşıdı.

Kaynak: İHA

Ukrayna Rusya
