İsrail'den Batı Şeria'ya Bir Ayda 1215 Saldırı

İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin, eylül ayında işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere 1215 saldırı gerçekleştirdiği açıklandı.

İsrail'den Batı Şeria'ya Bir Ayda 1215 Saldırı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Filistin yönetimine bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ve radikal yerleşimcilerin eylül ayında Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği saldırıları işaret etti.

Eylül ayında Filistinlilere yönelik gerçekleştirilen saldırı sayısının 1215'e ulaştığı belirtilen açıklamada, "İsrail ordusu söz konusu süre zarfında 725 saldırı düzenlerken, yerleşimciler ise 490 saldırı yaptı. Yerleşimciler, Batı Şeria'daki saldırılar kapsamında Ramallah'ta 2 Filistinliyi öldürdü" denildi.

YASA DIŞI YERLEŞİM ÇABASI

Açıklamada, İsrailli yerleşimcilerin ve ordunun Filistinlilere ve köylerine yönelik ayrıca topraklarına el koyma, saha infazları, sabotaj, ağaçları sökme, mülklere el koyma ihlallerinde bulundukları vurgulandı. Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyid Şaban, "İsrailliler, eylül ayının başından beri Filistin topraklarında 11 yasa dışı yerleşim yerini kurmaya çalıştı." dedi.

İsrail makamlarının bu süre zarfında Filistinlilere ait 46 evi ve 94 tesisi yıktığını aktaran Şaban, İsrail'in ayrıca onlarca tarım alanı ve iş yerine karşı yıkımlar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Gazze Planında Son Durum Ne? Hamas Kabul Etti, Süreç Nasıl İlerleyecek?Gazze Planında Son Durum Ne? Hamas Kabul Etti, Süreç Nasıl İlerleyecek?Dünya
Sumud'da Alıkonulan Türkler İstanbul'a GetirildiSumud'da Alıkonulan Türkler İstanbul'a GetirildiGüncel
Trump'ın 'Hamas' Açıklaması Netanyahu'yu ŞaşırttıTrump'ın 'Hamas' Açıklaması Netanyahu'yu ŞaşırttıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Batı Şeria
Gazze Planında Son Durum Ne? Hamas Kabul Etti, Süreç Nasıl İlerleyecek? Gazze Planında Son Durum Ne?
Barcelona’da Arda Güler Krizi Patlak Verdi! Hansi Flick Sinirden Çıldırdı, Ortalık Fena Karıştı Barcelona'da Arda Güler Krizi!
Nihat Kahveci ‘Fenerbahçe’ye Hayırlı Uğurlu Olsun’ Diyerek Yeni Transferi Duyurdu Nihat Kahveci Fenerbahçe Bombasını Patlattı
Bulgaristan'da Sel Felaketi: 3 Can Kaybı Bulgaristan'da Sel Felaketi: 3 Can Kaybı
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Şamil Tayyar'dan Bomba İddia: Bu Tarihlere İşaret Etti... Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor
Özgür Özel Cezaevinde Duyduklarını Anlattı: 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum' 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum'
Sumud'da Alıkonulan Türkler İstanbul'a Getirildi Sumud'da Alıkonulan Türkler İstanbul'a Getirildi
Hamas'ın Yanıtından Sonra Kritik Hamle: İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı
Meclis Polislerinde 'Yaka Kamerası' Dönemi... İşin Arkasından Milletvekilinin Oğlu Çıktı Meclis Polislerinde 'Yaka Kamerası' Dönemi... İşin Arkasından Milletvekilinin Oğlu Çıktı