İsrail'den Batı Şeria'ya Bir Ayda 1215 Saldırı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Filistin yönetimine bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ve radikal yerleşimcilerin eylül ayında Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği saldırıları işaret etti.

Eylül ayında Filistinlilere yönelik gerçekleştirilen saldırı sayısının 1215'e ulaştığı belirtilen açıklamada, "İsrail ordusu söz konusu süre zarfında 725 saldırı düzenlerken, yerleşimciler ise 490 saldırı yaptı. Yerleşimciler, Batı Şeria'daki saldırılar kapsamında Ramallah'ta 2 Filistinliyi öldürdü" denildi.

YASA DIŞI YERLEŞİM ÇABASI

Açıklamada, İsrailli yerleşimcilerin ve ordunun Filistinlilere ve köylerine yönelik ayrıca topraklarına el koyma, saha infazları, sabotaj, ağaçları sökme, mülklere el koyma ihlallerinde bulundukları vurgulandı. Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyid Şaban, "İsrailliler, eylül ayının başından beri Filistin topraklarında 11 yasa dışı yerleşim yerini kurmaya çalıştı." dedi.

İsrail makamlarının bu süre zarfında Filistinlilere ait 46 evi ve 94 tesisi yıktığını aktaran Şaban, İsrail'in ayrıca onlarca tarım alanı ve iş yerine karşı yıkımlar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Kaynak: AA