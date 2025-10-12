Hastanelere Cansız Bedenler Yığıldı! Gazze'de Can Kaybı 67 bin 806 Oldu

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar nedeniyle can kaybı 67 bin 806’ya, yaralı sayısı ise 170 bin 66’ya yükseldi.

İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasına varılmasıyla bölgede hareketlilik yaşandı. İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılar nedeniyle hayalet bölgeye dönen Gazze Şeridi'nde bilanço enkaz çalışmaları sebebiyle artmaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 124 sivilin cansız bedeni ile 33 yaralının getirildiği, cenazelerden 117’sinin daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan sivillere ait olduğu bildirildi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 67 bin 806’ya, yaralı sayısının 170 bin 66’ya yükseldiği ifade edildi.

Kaynak: İHA

