İsrail Destekli Çeteler, Gazzeli Ünlü Gazeteciyi Katletti!

Gazze’de, İsrail’in işgal döneminde silahlandırdığı çeteler, Filistinli gazeteci Salih el-Caferavi’yi öldürdü.

Filistin basınına göre olay, Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde meydana geldi. Caferavi’nin, İsrail’in bölgede neden olduğu yıkımı görüntülediği sırada silahlı bir grubun saldırısına uğradığı ve eşyalarının çete üyeleri tarafından çalındığı bildirildi.

Gazeteci Salih el-Caferavi, ateşkes anlaşmasını sevinçle kutlamıştı.

SİVİLLER DE HEDEF ALINIYOR!

'Basın' yazılı çelik yeleğiyle cansız bedeni bulunan gazeteci, El-Ehli Baptist Hastanesi’ne kaldırıldı. Ölüm haberinin ardından çok sayıda Filistinli gazeteci sosyal medyada taziye mesajları paylaştı. Al Jazeera’ya konuşan Gazze İçişleri Bakanlığı yetkilisi, ateşkesin ardından kuzeye dönen sivillerin de aynı gruplar tarafından hedef alındığını belirtti.

Caferavi, 330 binden fazla takipçiye sahip sosyal medya hesabında, İsrail saldırılarının yol açtığı insani yıkımı dünyaya duyuruyordu. İsrail ordusu ise Caferavi'nin paylaşımlarına ilişkin karşı açıklamalar yaparak kendisini hedef göstermişti.

Kaynak: AA