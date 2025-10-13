Mısır'da Tarihi Gazze Zirvesine Hangi Liderler Katılacak? Mısır Makamları Açıkladı

Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenecek Barış Zirvesi’ne 20’den fazla ülkenin lideri katılacak. Zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi eş başkanlık edecek. Gündemin ana maddesini Gazze’deki ateşkes ve esir takası süreci oluşturacak.

Mısır'da Tarihi Gazze Zirvesine Hangi Liderler Katılacak? Mısır Makamları Açıkladı
Mısır makamları, Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi’ne katılacak liderlerin listesini açıkladı. Zirveye, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanı katılacak.

Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenecek Barış Zirvesi'ne 20'den fazla ülkenin lideri katılacak

Mısır’ın resmi haber ajansı MENA’ya göre zirveye, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto gibi liderler de katılacak. Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Yunanistan, Irak, Pakistan, Kanada, Norveç ve BAE’nin ise zirvede başbakan düzeyinde temsil edileceği bildirildi.

Zirveye ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da katılacak.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sisi ve ABD Başkanı Trump’ın eş başkanlığında yapılacak zirvede, Gazze’deki ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve esir takası anlaşmasının uygulanmasının ele alınacağı belirtildi.

Gazze'de 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede İsrail'in saldırılarında 67 bin 682 kişi hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma yürürlüğe girmişti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.

