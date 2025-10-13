Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Övgü... 'Çok Saygı Duyulan Biri'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin bugün toplanacak Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak için Mısır'a giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes konusunda Türkiye, Katar, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere birçok Müslüman ülkenin büyük katkısı olduğunu ifade etti.

Müzakere sürecine başından beri dahil olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da övgüde bulunan Trump, "Bu arada, Türkiye de harikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü çok saygı duyulan biri. Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump

'SAVAŞ BİTTİ'

Trump, gazetecilerin mutabakata varılan ateşkesin sürdürülüp sürdürülemeyeceği konusundaki sorularına da "Savaş bitti, savaş bitti, anlıyor musunuz?" yanıtını verdi. Ateşkesin sürdürülmesinin birçok nedeni olduğunu vurgulayan Trump, "İnsanlar bıktı. Sadece yakın zamanda değil, yüzyıllardır insanlar bıktı. Bence herkes yerini biliyor. İsrail için, etrafındaki Müslüman ülkeler için, herkes için harika olacak. O şekilde kalacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'GAZZE'YE AYAK BASMAK İSTERİM'

Gazze'de uluslararası güce de ihtiyaç olmayacağını düşündüğünü belirten ABD Başkanı, "Gazze riviera ne zaman olacak?" sorusu üzerine "Bilmiyorum, önce oradaki insanları gözetmemiz gerekiyor. Orası şu anda tamamen bir yıkıntı halinde" dedi.

Trump, Gazze'yi ziyaret edip etmeyeceğiyle ilgili bir soruya da "Çok isterim, bununla da gurur duyarım. Orayı ziyaret etmeden görüyorum ama ayak basmak isterim. Gazze, gelecek on yıllarda muhteşem bir mucize olacak" şeklinde yanıt verdi.

