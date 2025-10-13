Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarihi Gazze Zirvesi İçin Mısır'da

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin liderliğinde 20'den fazla lider bugün Mısır'da Gazze için biraraya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve kapsamında Şarm el-Şeyh Anlaşması'nın imza törenine katılması ve katılımcı ülkelerin liderleriyle istişareler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye katılmak için Mısır'ın Şarm El Şeyh'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mısır Cumhurbaşkanı Sisi karşıladı.

🔴Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi Gazze zirvesi için Mısır'a gitti



Erdoğan'ı Mısır Cumhurbaşkanı Sisi karşıladı https://t.co/zrE9GyRIlz pic.twitter.com/QS3F5rrw7w — Gerçek Gündem (@gercekgundem) October 13, 2025

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şarm el-Şeyh'e geldi.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi