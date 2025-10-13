Bilirkişi Değil 10 Sayfalık ‘Önlenebilirdi’ Raporu! Pelin’i Öldüren Facia Göz Göre Göre Gelmiş

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin'in Tarsus ilçesinde1 Ekim sabahı, Tarsus Belediyesi’nde görev yapan 27 yaşındaki Pelin Kıyga, işe gitmek üzere 7. kattan bindiği asansörde mahsur kaldı. Asansör, 2. katta arızalanırken eşi Gökhan Kıyga yardım etmek için olay yerine geldi. Ancak kısa süre sonra kabin, hızla düşerek zemine çakıldı.

Kahreden olayın yaşandığı apartman

Yaralı olarak çıkarılan genç kadın hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kıyga, yapılan otopsinin ardından Tarsus Güney Mezarlığı’nda defnedildi.

Hayatını kaybeden Pelin Kıyga

DAHA ÖNCE UYARILMIŞ

Soruşturma kapsamında eski ve yeni asansör firmalarının yöneticileri ile site yöneticisi dahil 4 kişi gözaltına alındı. İfadelerine başvurulan 17 kişi arasında site sakinleri de yer aldı.

İddialara göre, kazadan önce bina sakinleri apartman sakinlerinin yer aldığı WhatsApp grubunda asansörde bir süredir arıza yaşandığını bildirmiş, yönetim ise bu şikayetlerin ardından farklı bir firmayla bakım sözleşmesi imzalamıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla tutuklandı.

7.kattan zemine çakılan asansörün son görüntüsü

10 SAYFALIK BİLİRKİŞİ RAPORU

Kaza sonrası hazırlanan 10 sayfalık bilirkişi raporunda, elektrik-elektronik, makine ve inşaat mühendislerinden oluşan uzman heyetin teknik tespitlerine yer verildi.

Rapora göre, asansörün denge ağırlığını taşıyan metal çerçevenin fiziksel darbe sonucu parçalandığı, bu parçaların bir kısmının kabinin üzerine beton ağırlıklarla birlikte düştüğü belirtildi.

HATA KODLARI VERDİ

Ayrıca, asansör kabininin saat 07.28'de -1. kata düştüğü ve kaza öncesi sistemin hata kodları verdiği işaret edildi.

Saat 07.14'te kaydedilen “Kabin ters yöne hareket ediyor” şeklindeki uyarının sistem tarafından fark edildiği ancak gerekli güvenlik önlemlerinin devreye girmediği belirtildi.

‘HAFİF KUSURLU’ ETİKETİ

Raporda dikkat çeken bir başka detay ise 27 Mart tarihli periyodik kontrolde asansöre “mavi etiket” verilmiş olması oldu.

Sistemde hafif kusurlar bulunduğunu işaret eden etiket sonrasında kazanın ardından yapılan değerlendirmede, bu kusurların zamanla tehlikeye dönüştüğü ve ihmaller zincirinin kazaya yol açtığı kanaatine varıldı.

PELİN KIYGA'NIN HİÇBİR KUSURU YOK

Bilirkişi heyeti, Pelin Kıyga’nın olayda herhangi bir kusurunun bulunmadığını açıkça belirtti. Raporda, asansörün bakımından sorumlu olan G. Asansör firmasının gerekli onarım ve denetimleri yapmadığı, bina yönetiminin ise şikayetler karşısında yeterince hızlı ve etkin davranmadığı ifade edildi. Bu iki tarafın, kazada asli kusurlu olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA