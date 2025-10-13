Kobra Murat'tan Güllü'nün Ölümüne İlişkin Dikkat Çeken İddia! İsim Verdi, 'Cinayeti Çözdüm' Dedi

Şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi halen aralanamadı. Sanatçının yakın dostu Kobra Murat, Güllü'nün ölümüne ilişkin dikkat çeken iddiayı "Cinayeti çözdüm" diyerek ortaya attı.

26 Eylül’de evinin camından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümünün ardındaki sır perdesi devam ederken, sanatçının dostu Kobra Murat’tan dikkat çeken bir iddia daha geldi. Kobra Murat, “Cinayeti çözdüm” ifadelerini kullandı.

Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki apartmanının 5. Katındaki terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü, sevenlerini yasa boğmuştu.

Güllü 26 Eylül'de evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü’nün ölümü günlerce manşetlerden düşmezken, dava da birkaç gün önce cinayet büroya aktarılmıştı. Sanatçının otopsi raporunda tırnak örneklerinde DNA izine rastlanmadı.

Kobra Murat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “cinayeti çözdüğünü” iddia etti. Murat, “Odada yaşananları size anlatıyorum” dediği açıklamasında, “Güllü, o saatte hep TikTok'ta canlı yayın yaparmış. Lavaboya giriyor, elbisesini giriyor, saçını başını düzeltiyor, lavabodan çıkıyor. 'Hazır mıyız?' diyor." İfadelerini kullandı.

Kobra Murat sözlerinin devamında ise şunları kaydetti:

"Sonra bakıyor ki cam açık, kızlar camdan aşağıda Eşref diye birisiyle konuşuyor. Eşref'e şak şak atıyorlar, 'Biz geliyoruz' diyorlar. Annesi de bunu diyor, 'O ne lan?' diyerek hiddetle oturuyor. Kızlar da 'Hadi görüşürüz' diye kaçmaya çalışıyorlar. Güllü de onları omuzundan tutuyor, Güllü'nün tırnaklarında DNA çıkmamasının sebebi bu. "Kızları çekiyor. Kızlar da 'Bırak' diyor, orada sesler geliyor. Ya Güllü'nün eli kayıyor ya da kız 'Bırak' deyip Güllü'yü itiyor. Sultan. Bence Sultan.”

Kobra Murat, yaptığı açıklamayla Güllü’yü kızının arkadaşını ittiğini öne sürdü.

