Fuhuş Çetesinden Falcı Çıktı... Kadınları 'Sana Zengin Kısmet Çıktı' Diyerek Kandırmışlar!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, organize bir fuhuş çetesine yönelik düzenlediği operasyonla şaşırtıcı bir yöntemi deşifre etti. İstanbul, Muğla ve Artvin'de 39 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alınırken, çetenin kullandığı "fal tuzağı" dikkat çekti.

'SANA ZENGİN KISMET GELİYOR' TUZAĞI

Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından çökertilen şebekenin, internet sitesi üzerinden anlaştıkları kişilere kadınları yönlendirdiği belirlendi. Çetenin en çarpıcı yöntemi ise falcılık oldu. Çete üyesi iki kadının, fal bakmak için gelen kadın müşterilerine "Sana zengin kısmet geliyor" diyerek onları zengin erkeklerle tanıştırma vaadiyle kandırdığı ve bu yolla fuhuş batağına sürüklediği ortaya çıktı.

'Sana zengin kısmet var' diyerek fuhuşa zorlamışlar!

39 EVE EŞ ZAMANLI BASKIN

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, önceki gün İstanbul'un Bakırköy, Çekmeköy, Kadıköy, Beykoz, Şişli, Üsküdar, Beşiktaş, Ümraniye, Esenyurt, Bahçelievler, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçeleri ile Muğla ve Artvin'deki 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda ele geçirilenler...

KADINLARI TEK TEK LİSTELEMİŞLER!

Operasyon kapsamında 20 çete üyesi yakalanırken, fuhuşa zorlandığı tespit edilen 4'ü yabancı uyruklu toplam 14 kadın kurtarıldı. Evlerde yapılan aramalarda 27 cep telefonu, çok sayıda sim kart, 5 bin 100 dolar, 3 bin 310 euro ve fuhuş yaptırılan kadınların isimlerinin yazılı olduğu bir ajanda ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kurtarılan yabancı uyruklu kadınların ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA