İTÜ Mimarlık Fakültesi'nin yer aldığı tarihi Taşkışla binasında, Susurluk skandalıyla bilinen Abdullah Çatlı'nın hayatını konu alan bir filmin çekimleri sırasında kullanılan efektler nedeniyle yangın çıktı. Alevlerin bahçedeki ağaçlara sıçraması paniğe neden olurken, öğrenciler okulda bu tür bir çekime izin verilmesine ve yaşanan tehlikeye tepki gösterdi.

İTÜ Taşkışla'da 'Abdullah Çatlı' Filmi Çekiminde Yangın
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) tarihi Taşkışla binası, skandal bir olaya sahne oldu. Abdullah Çatlı'nın hayatını anlatan bir filmin çekimleri sırasında kullanılan patlama ve yangın efektleri kontrolden çıktı. Çıkan alevler, binanın Ortabahçe bölümünde bulunan ağaçlara sıçrayarak kısa süreli bir paniğe neden oldu.

Olayın ardından İTÜ öğrencileri, hem yaşanan tehlikeye hem de üniversite yönetiminin böyle bir çekime izin vermesine sert tepki gösterdi. Öğrenciler tarafından yapılan açıklamada, çekimlerin üniversite bileşenlerinden habersiz ve gerekli güvenlik önlemleri alınmadan gerçekleştirildiği vurgulandı.

İTÜ Taşkışla'da 'Abdullah Çatlı' Filmi Çekiminde Yangın - Resim : 1
Abdullah Çatlı

Öğrenciler, yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ne riskli sahnelerin habersiz çekilmesine ne de faili meçhullerin kamusal alanımıza taşınmasına izin veriyoruz."

Açıklamada, güvenlik görevlilerinin kendilerine sadece bir patlama olacağı bilgisinin verildiğini, yapım ekibinin de bu durumu kabul ettiğini belirten öğrenciler, bu tür etkinliklerin eğitim ve çalışma alanlarını işgal ettiğini, üretim süreçlerini engellediğini dile getirdi. Öğrenciler, tarihi bir yapıda bu denli riskli bir çekime kimin ve neden izin verdiğinin açıklanmasını talep etti.

'BİZ PANKART ASSAK 'KAMU MALINA ZARAR'

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Aynı bahçede biz sticker yapıştırsak ‘tarihi yapıya zarar’, bir pankart assak ‘kamu malına zarar’, bir kahve demlesek ‘iş güvenliği’ deniliyor. Ama gürültülü ve alevli bir film sahnesi çekmek, bilgi vermemek, kedileri ve öğrencileri riske atmak serbest. Demek ki mesele koruma değil kimin yaptığı."

Kaynak: BirGün

