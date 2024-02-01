Abdullah Çatlı'nın kızı konuştu: O videodaki kişinin kim olduğu kesinleşti!

1993 yılındaki bir trafik çevirmesinde kaydedilen 10 saniyelik görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi görüntüde kişinin Abdullah Çatlı olduğunu öne sürdü.

'SUSURLUK KAZASINDAN 3 YIL ÖNCE...'

Sabah yazarı Ferhat Ünlü sosyal medyadan yaptığı açıklamada görüntüleri teyit ettiğini belirterek "Abdullah Çatlı’nın kızı, akademisyen Gökçen Çatlı ile görüştüm. Görüntülerdekinin babası olduğunu teyit etti. Olay; Susurluk kazasının 3 yıl öncesinden. Çatlı’nın denk geldiği bir uygulama. Bu durumda bana düşen, bendeki bilgi yanlışını düzeltmektir" ifadelerini kullandı.