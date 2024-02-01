Abdullah Çatlı'nın kızı konuştu: O videodaki kişinin kim olduğu kesinleşti!
Sosyal medyada paylaşılan bir video, gündeme bomba gibi düştü. Abdullah Çatlı olduğu iddia edilen bir kişinin alkol kontrolüne takıldığı anların kaydedildiği video ile ilgili merakla beklenen açıklama geldi.
1993 yılındaki bir trafik çevirmesinde kaydedilen 10 saniyelik görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi görüntüde kişinin Abdullah Çatlı olduğunu öne sürdü.
'SUSURLUK KAZASINDAN 3 YIL ÖNCE...'
Sabah yazarı Ferhat Ünlü sosyal medyadan yaptığı açıklamada görüntüleri teyit ettiğini belirterek "Abdullah Çatlı’nın kızı, akademisyen Gökçen Çatlı ile görüştüm. Görüntülerdekinin babası olduğunu teyit etti. Olay; Susurluk kazasının 3 yıl öncesinden. Çatlı’nın denk geldiği bir uygulama. Bu durumda bana düşen, bendeki bilgi yanlışını düzeltmektir" ifadelerini kullandı.