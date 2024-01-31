Abdullah Çatlı'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler gündem oldu: 'Eşgali gizleme şekli...'

Sosyal medyada kısa sürede çok sayıda paylaşım alan görüntülere adeta yorum yağdı. Bazı kullanıcılar kırmızı bültenle aranan bir ismin, polis kontrolünden geçme ihtimaline dikkat çekti. Bazı kullanıcılar ise söz konusu görüntüdeki adamın Abdullah Çatlı olduğu konusunda hemfikir oldu.