BTP adayının sözleri, AKP adayı Hamza Dağ'ın canını sıktı: Apar topar dükkandan çıktı

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Bağımsız Türkiye Partili başkan adayıyla esnaf ziyaretinde karşılaştı. Dağ, duyduklarından sonra apar topar dükkandan ayrıldı.

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AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Menemen'de esnaf ziyaretinde Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Menemen Belediye Başkan adayı Yılmaz Gökçe'ye denk geldi. Gökçe, Hamza Dağ'ın yanında bulunan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'a ithafen "Başkan olduğumda 4 milyar 720 Milyon TL'nin 2023 yılı bütçesindeki hesabını soracağım. Yüzünüze söylüyorum." dedi. Hamza Dağ ise "1 Nisan'da görüşürüz." ifadelerini kullandı. Gökçe ile AK Parti arasındaki diyalog ise cep telefonu kamerasına yansıdı. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Menemen ilçesinde, beraberindeki heyetle esnaf ziyaretine çıktı. Dağ ve beraberindekiler, girdiği bir dükkanda BTP Menemen Belediye Başkan adayı Yılmaz Gökçe'ye denk geldi.

BTP ADAYININ SÖZLERİ ÜZERİNE HAMZA DAĞ DÜKKANDAN ÇIKTI

BTP adayı Gökçe, Hamza Dağ'ın yanında bulunan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'a ithafen, "Başkan olduğumda 4 milyar 720 Milyon TL'nin 2023 yılı bütçesindeki hesabını soracağım. Yüzünüze söylüyorum. 2 bin dönüm arazi sattı Seyrek Köy'de, Emiralem'de. Onun da hesabını soracağım." dedi. Hamza Dağ ise "Güzel abicim, 1 Nisan'da görüşürüz" inşallah diyerek dükkandan çıktı.

Hamza Dağ ve beraberindeki heyetle Yılmaz Gökçe arasında yaşanan diyalog bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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