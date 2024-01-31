DEVA Partisi, 14 il belediye başkan adayını açıkladı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da düzenlenen "Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen düşürülmesine tepki gösteren Ali Babacan, "Dün Meclisimiz için utanç verici bir gündü. Anayasa Mahkemesi'nin iki kere verdiği karara rağmen Can Atalay'ın milletvekilliği haksızca, hukuksuzca düşürüldü" diye konuştu.

"Öyle bir konu ki Meclis Başkanı bile ortalarda yok" diyen Babacan, "Ve bu işlere yatkın, hani kukla oyunları diyoruz ya bu tür insanlar maalesef ön planda. Bu kararla küçük ortağın rüyalarını süsleyen AYM'yi yok etme fikri de gerçek oldu. Hani diyordu ya 'kapatın bunu' diye, ha kapatmışsın ha aldığı kararı yok saymışsın. Kapatmaktan farkı ne? Bu karar Meclis tarafından da tanınmış oldu. Bu çok vahim bir durum. Hukuk normu yapmakla mükellef olan kurum, var olan bir Anayasa Mahkemesi'ne açıkça aykırı bir adım attı. Bu kararla bireysel güvencelerimizin en büyüklerinden biri olan AYM'ye bireysel başvuru hakkı kalkmış oldu maalesef. Dün milli irade yok sayıldı. 15 Temmuz gecesi Meclis'e bomba atanlar bunu başaramamıştı ama bu iktidar başardı. Dün olanlar anayasal düzene bir darbedir ve bu darbe Meclis çatısı altında yapılmıştır" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI

Ali Babacan'ın konuşmasının ardından 2'si büyükşehir 14 il ve 100 ilçenin belediye başkan adayları açıklandı.

Muğla Büyükşehir Belediye başkan adayı Muhsin Erdem, Sakarya Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Erdoğan, Aksaray Belediye başkan adayı Necati Çoşkuner, Bingöl Belediye başkan adayı Mesut Günaydın, Bolu Belediye başkan adayı Nadir Gürkan Yetkin, Çanakkale Belediye başkan adayı Davut Gazi Benli, Çorum Belediye başkan adayı Yunus Emre Özdemir, Isparta Belediye başkan adayı Tuna Tokuç, Kütahya Belediye başkan adayı Recep Gerçek, Nevşehir Belediye başkan adayı Fatma Altuntaş, Rize Belediye başkan adayı Pınar Kuk, Sivas Belediye başkan adayı Serdar İnce, Yozgat Belediye başkan adayı Asım Çelikel, Zonguldak Belediye başkan adayı Mustafa Çınar oldu.