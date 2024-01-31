Özel'den Akşener'e yanıt: Bizimle kavga etmek istiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ankara'da Muammer Aksoy'un katledilişinin 34. yıldönümü için gerçekleştirilen törene katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüden kendisine seslenerek 'Ağır İftira atıldı' diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yanıtı gecikmedi.

Özel şunları kaydetti:

"Ben gerçekten Akşener'in konuşmasına çok şaşırdım. İki ihtimal var. Birincisi Sayın Akşener ya yanıltılmış, ikincisi de sayın genel başkan bizimle kavga etmek istiyor. Ben kavga etmeyeceğim bunun kimseye faydası yok. Muhalefete muhalefet etmek gibi bir derdimiz yok. Eskişehir konuşmamda bahsettiğim aday şu an AKP'nin adayı. İYİ Parti'den milletvekili seçilen kişi bir siyasi yankesicilikle, Erdoğan'a muhalefet etmek üzere Eskişehir halkından oy istedi ve gidip AKP'ye katıldı. Ben 'geçmişte birlikte olduklarımızı bugün saray karşımıza çıkarıyor' derken, Eskişehir'deki AKP adayını kastettim. Ben o milli irade hırsına laf ediyorum, neden İYİ Parti adaylarına laf edeyim, iyi insanlar. Benim için olay sadece bir yanlış anlaşılmanın düzeltilmesinden ibarettir."