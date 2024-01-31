CHP'li Salıcı: Aslolan Afganistan ve Türkiye arasında uyuşturucu-terörist ihraç eden bu sistemin sonlanması

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, IŞİD’in İstanbul’daki Santa Maria Kilisesi’ne yönelik saldırısının ardından terör örgütünün Türkiye’deki yapılanması ile ilgili açıklama yaptı.

Salıcı, “IŞİD’in yeni merkez üssü Türkiye… IŞİD, Türk milletinin düşmanı, yüzlerce yurttaşımızı şehit eden katil şebekesidir. İktidarı; Türkiye üzerinde kaos planları yapan bu örgüte karşı tavizsiz bir mücadeleye ve net bir dile davet ediyorum. Düzensiz göç, terör riskini artırıyor. Yabancı teröristler, diğer göçmenlerin arasına saklanarak kendilerini kamufle ediyor. Aslolan ülkemizin güvenliğidir. Aslolan Afganistan’dan Türkiye’ye uyuşturucu; Türkiye’den Afganistan’a terörist ihraç eden bu sistemin sonlanmasıdır” dedi.

Salıcı, şunları söyledi:

“IŞİD terörü karşısında uyanık ve dipdiri olmamız lazım. Ben bu konuda, örgütün Türkiye yapılanması ile ilgili ağustos ayında Meclis araştırması açılmasını istedim. Ama Meclis Başkanı gündemi almadı.

İstanbul ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılıklarının, örgütün Mektebi Furkan ve Horasan yapılanmasıyla ilgili iddianamelerine ve basında yer alan bilgilere göre; IŞİD’in yeni rotası Afganistan, Gürcistan ve Afrika ülkeleri. Örgütün yeni merkez üssü ise Türkiye. Afganistan’da terör saldırıları düzenleyen IŞİD’liler Van ve Ağrı’dan geçiş yapmış. Afganistan’a giden IŞİD’li teröristler İstanbul’un otellerinde kalmış. Sincan’ın ve Ulus’un hamamlarında, Afyon ve Kütahya’nın kaplıcalarında bir araya gelmişler. Sahte pasaportları Hatay’da ve Gaziantep’te düzenlenmiş. Yalova’da bir dergi çevresi üzerinden Gürcistan yapılanmasına adam devşirmişler. ‘Uganda’da su kuyusu açacağız’ diyerek valilik onayıyla örgüte para toplamışlar.

‘IŞİD hapı’ denilen ve bağımlılık yapan yeşil reçeteli ilaçlar, örgüte yakın hekimler tarafından bu teröristler için yazılmış. Örgütün Faslı sözde kadısı Türkiye’de Suriye kimliği ile yaşamış, hatta Ankara İl Göç İdaresi’nden ‘geçici koruma’ belgesi bile almış. Peki yargılanırken ceza almışlar mı? Evet, almışlar. Kaç yıl? En fazla 7 yıl, en fazla. Gezi Parkı’nda bu vatanın parkını, bu milletin demokrasisini savunan Can Atalay 18 yıl ceza alırken, milletvekilliği düşürülürken; bu teröristler 7 yıl ceza alıyor. Hatta 3 yıl yatarının ardından tahliye ediliyor. Bu bir skandaldır.

IŞİD, Türk milletinin düşmanı, yüzlerce yurttaşımızı şehit eden katil şebekesidir. İktidarı; Türkiye üzerinde kaos planları yapan bu örgüte karşı tavizsiz bir mücadeleye ve net bir dile davet ediyorum. Düzensiz göç, terör riskini artırıyor. Yabancı teröristler, diğer göçmenlerin arasına saklanarak kendilerini kamufle ediyor. Aslolan ülkemizin güvenliğidir. Aslolan Afganistan’dan Türkiye’ye uyuşturucu; Türkiye’den Afganistan’a terörist ihraç eden bu sistemin sonlanmasıdır.”