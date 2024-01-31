HSK'nın, 3 ayrı soruşturma yürüttüğü savcıdan açıklama: 'Fotoğraflarım sızdırılabilirdi'

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Dilan - Engin Polat, yasadışı bahis, fenomenlere yönelik kara para aklama soruşturması gibi dosyalarla ismini duyuran savcı Gökalp Kökçü'nün dijitallerine el koydu. El koyma işlemi, Kökçü hakkında yürütülen 'sızıntı' soruşturması nedeniyle yapıldı.

HSK'da hakkında üç ayrı soruşturma olan, eşinin geçmişte Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü olarak bilinen yapıyla ilişkili olduğu ve örgüt adına firari savcı Zekeriya Öz'le görüşmeler yaptığı ortaya çıkan Kökçü, İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki görevinden alınarak Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi savcılığına atanınca emekli oldu.

8 GÜN SONRA TESLİM ETTİ

KRT’den Can Bursalı’nın haberine göre; emekli olmaya karar veren Kökçü'yle ilgili HSK'da bulunan iki soruşturma sürüyordu. Kökçü'yle ilgili üçüncü soruşturma ise, WhatsApp ağı kurarak yürüttüğü soruşturmalar hakkında bilgi sızdırdığı iddiasıyla başlatıldı. Bu soruşturmada görevli HSK müfettişi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 22 Ocak'ta yazı yazdı ve Kökçü'nün dijitallerine el konulmasını istedi.

TUTANAK TUTULDU: FORMATLANMIŞ

8 gün boyunca bekleyen Kökçü, 30 Ocak'ta eşi ve aynı zamanda avukatı olan İrem Kökçü aracılığıyla dijitallerini HSK'ya teslim etti. Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Kökçü'nün dijitallerini teslim ettiğini duyurdu. Teslim işleminden sonra tutulan tutanak dikkat çekici. Tutanakta Kökçü'nün teslim ettiği telefonun formatlandığı belirtiliyor. Terkoğlu'nun haberinde yer alan tutanakta şu ifadeler yer alıyor:

"… model cep telefonu eşi olan Avukat İ.K. tarafından 30.01.2024 günü saat 10.45’de Cumhuriyet BHSK Başsavcılığımız HSK Bürosu’na teslim edilmek üzere getirilmiş olup cep telefonu teslim alınmıştır. Cep telefonu içerisinde sim kart takılı olmadığı anlaşılmıştır. Bilgi Teknolojileri Kurumu’ndan gelen iletişim tespit raporunda yazılı IMEI numarası ile karşılaştırma yapılmak istendiğinde, teslim edilen telefonun formatlandığı görülmüş ve başlangıç ayarları yapılarak telefon açılmıştır"

"FOTOĞRAFLARIMIZIN SIZDIRILMA İHTİMALİNE KARŞI..."

Kökçü'nün hakkında 'sızıntı' soruşturması yürütülürken telefonunu formatlayarak teslim etmesi şüphe uyandırdı. Avukatı ve eşi İrem Kökçü aracılığıyla KRT TV'ye konuşan emekli savcı, telefonunu neden formatladığını şu ifadelerle açıkladı:

"Benim ve eşimin sosyal medyada ve basına yansımış fotoğrafı yok. Hakkımda HSK'da yürütülen soruşturmalar basına sızdırılıyor. Telefonumda benim ve eşimin fotoğraflarının da sızdırılma ihtimaline karşı önlem olarak formatlama işlemini yaptım"

"YARGIDA ETKİLİ BİR GRUP ALGI OPERASYONU YÜRÜTÜYOR"

Kökçü ayrıca kendisine yönelik bir linç kampanyası yürütüldüğünü ileri sürdü ve şimdi Yargıtay'da görev yapan eski Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın 6 Ekim 2023'te HSK'ya gönderdiği şikayet mektubuna atıf yaparak şunları söyledi:

"Sidar Demiroğlu'nu açığa almak zorunda kalanlar ve Can Tanrıyar'ın tahliyesine müdahale edemeyince tekerine çomak sokulan yargıda etkili bir grup, beni sürekli haberlere konu ettirerek algı operasyonu yürütüyor"