Meclis'te Can Atalay gerginliği; CHP'nin itirazı reddedildi

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edilen, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik tepkiler sürüyor.

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda devam eden görüşmelerde AKP adına söz alan Grup Başkanvekili Özlem Zengin, konuşması sırasında kendisine tepki gösteren milletvekillerine "Bir grup milletvekili Meclis'i terörize ederek, toplumu terörize ederek iş yapabileceğini zannediyor" sözleriyle tepki gösterdi.

Zengin, "Bir grup milletvekili Meclis'i terörize ederek, toplumu terörize ederek iş yapabileceğini zannediyor. Meclis'in asli dili kelimelerdir. Meclis'in asli dili hukuktur. Dün burada yapılan( Yargıtay'ın Atalay kararının okunması) Anayasa'ya uygun bir eylemdir. Şunun altını çizmek istiyorum; her şey hukuk zemininde varlık kazanmıştır" dedi.

Zengin'in konuşması sırasında muhalefet sıralarından sık sık itiraz sesleri yükseldi.

CHP'NİN İTİRAZI REDDEDİLDİ

CHP'nin, Can Atalay hakkındaki Yargıtay kararı okunurken yaşanan protestolar nedeniyle kararın duyulmadığı, bu nedenle geçersiz sayılması gerektiğine ilişkin usul itirazı ise reddedildi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Kesin hüküm okundu, karar tutanağa geçirildi" ifadeleriyle itirazı reddetti. Bozdağ, karara itiraza ilişkin olarak, "Katip üye tarafından yapılan okuma işlemiyle, tarafımca yapılan duyurunun net olarak anlaşıldığı görülmüştür" diyerek duyulup duyulmamasının vekillerin kendi inisiyatifinde olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Dün (30 Ocak) Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen Milletvekili Can Atalay hakkında Yargıtay 3. Dairesi'nin kararı okunmuş, Atalay'ın vekilliği düşürülmüştü.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ kararı okuduğu sırada kendisine tepkiler yükselmiş, Başkanlık divanını işgal eden milletvekilleri Bozdağ'ın önüne 'Can Atalay'a özgürlük' dövizleri tutmuştu. Islıklarla protesto edilen Bozdağ'a anayasa kitapçığı fırlatılmıştı.